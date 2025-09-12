Bakan Ali Yerlikaya Ağrı'da Vatandaşlarla Çay İçti, Esnafı Ziyaret Etti

Bakan Ali Yerlikaya Ağrı'da Vatandaşlarla Buluştu

Çay sohbeti, cuma namazı ve esnaf ziyaretleriyle gündemdeydi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı’da vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazı öncesinde bir çay bahçesinde vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Bakan Yerlikaya, öğle saatlerinde Ağrı Merkez Camisinde cuma namazını kıldıktan sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Ziyareti sırasında alışveriş yapan bir kadına eşarp hediye etti.

Esnaf ziyaretinin ardından Valiliğe geçen Yerlikaya, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde Bakan Yerlikaya'ya Vali Mustafa Koç ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci de eşlik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da, esnafı ziyaret ederek alışveriş yapan bir kadına eşarp hediye etti.