Bakan Ali Yerlikaya Ağrı'da Vatandaşlarla Çay İçti, Esnafı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da vatandaşlarla çay içip sohbet etti; cuma namazı, esnaf ziyareti ve Valilikte STK toplantısı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:34
Bakan Ali Yerlikaya Ağrı'da Vatandaşlarla Çay İçti, Esnafı Ziyaret Etti

Bakan Ali Yerlikaya Ağrı'da Vatandaşlarla Buluştu

Çay sohbeti, cuma namazı ve esnaf ziyaretleriyle gündemdeydi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı’da vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazı öncesinde bir çay bahçesinde vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Bakan Yerlikaya, öğle saatlerinde Ağrı Merkez Camisinde cuma namazını kıldıktan sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Ziyareti sırasında alışveriş yapan bir kadına eşarp hediye etti.

Esnaf ziyaretinin ardından Valiliğe geçen Yerlikaya, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde Bakan Yerlikaya'ya Vali Mustafa Koç ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci de eşlik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da, esnafı ziyaret...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da, esnafı ziyaret ederek alışveriş yapan bir kadına eşarp hediye etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da, esnafı ziyaret...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı
2
DEM Parti: 12 Eylül'ün 45'inci Yılında 'Darbe Anayasasından Kurtulma' Çağrısı
3
Ankara Akyurt'ta 11 ton 250 kilogram bozuk et ve tavuk ele geçirildi — 3 işletme geçici kapatıldı, 2 gözaltı
4
Trump açıkladı: Charlie Kirk suikast zanlısı gözaltında
5
158 Avrupalı Siyasetçi Hükümetleri: Küresel Sumud Filosu İçin Acil Koruma Talebi
6
Altınözü'nde Yenilenen Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği Hizmete Açıldı
7
Bolu'da 'Terörsüz Türkiye' Buluşması: MHP Heyeti STK'larla Bir Araya Geldi

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak