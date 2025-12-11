DOLAR
Bakan Bak: 'Türkiye Dünyada Söz Sahibi Olacak' — ÜNİDES'te Gençlere Çağrı

Bakan Osman Aşkın Bak, ÜNİDES sertifika töreninde gençlere güvendiğini belirtti; projeler ve bütçe verileri paylaşıldı, Türkiye'nin dünyada söz sahibi olacağı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:18
Bakan Bak: 'Türkiye Dünyada Söz Sahibi Olacak' — ÜNİDES'te Gençlere Çağrı

Bakan Bak: 'Türkiye Dünyada Söz Sahibi Olacak' — ÜNİDES'te Gençlere Çağrı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES sertifika dağıtım programında gençlere olan güvenini dile getirdi. Ankara Spor Salonu'nda yapılan etkinliğe 10 ilden 2 bin öğrenci katıldı.

Etkinlik ve Bakanın Mesajı

Programda ÜNİDES'in gençlere yönelik projeleri ele alınırken, Bakan Bak gençlere her alanda destek verdiklerini ve onların yükselmesi için çalıştıklarını belirtti. Konuşmasında gençlere hitaben 'Sizlere çok güveniyoruz. Geleceğimiz sizlersiniz. Hep beraber bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Türkiye, sonunda dünyada söz sahibi olan bir ülke olacak' ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, gençlerin bilim, teknoloji, sanayi, kültür, sanat ve spor alanlarında ülkeyi daha ileriye taşıması gerektiğini vurguladı ve öğrencilerden destek gördükleri kişileri unutmamalarını istedi. Konuşmasında ailelerin, öğretmenlerin ve çevrenin önemine dikkat çekti ve gençleri dayanışmaya çağırdı.

ÜNİDES Projeleri ve Katılımcılar

Program sonunda Ankara, Aksaray, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir'de ÜNİDES projelerinde yer alan 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü dönem öğrenci kulüp ve topluluk temsilcilerine sertifikaları takdim edildi. Etkinliğe, Türkiye'nin uzaya giden ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de katıldı ve program hatıra fotoğrafı ile son buldu.

ÜNİDES'in Kapsamı ve Bütçe Verileri

ÜNİDES, bilim ve teknoloji, güzel sanatlar, spor ve sağlıklı yaşam, kişisel ve sosyal gelişim, iş birliği programları, kapasite geliştirme, erişilebilirlik projeleri, uluslararası çalışmalar, mesleki gelişim faaliyetleri ile tarım ve teknolojileri olmak üzere 10 ana başlıkta proje konusunu kapsıyor.

Programın açıklanan verilerine göre, ÜNİDES kapsamında 5 dönemde toplam 81 ilden 9 bin 43 başvuru yapıldı. 5 dönem için talep edilen bütçe 669 milyon 937 bin 920 lira olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte bin 427 ulusal ve 3 bin 17 yerel olmak üzere toplam 4 bin 444 proje destek almaya hak kazandı.

ÜNİDES ile üniversite öğrenci topluluklarına tahsis edilen bütçe toplam 314 milyon 191 bin 552 lira olurken, projelerden yararlanan genç sayısı ise 1 milyon 155 bin 304 olarak açıklandı.

