Bakan Bayraktar İzmir'de: TÜREK 2025 Açılışına Katıldı, Valilik ve AK Parti'yi Ziyaret Etti

Bakan Alparslan Bayraktar, TÜREK 2025'in açılışına katıldı; İzmir Valisi Süleyman Elban ile görüştü ve AK Parti İl Başkanlığı'nda Bilal Saygı ile buluştu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:41
Bakan Bayraktar İzmir Programını Tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir'de yoğun bir program gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından kentte düzenlenen 14. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2025)'in açılışına katıldı. Kongre, bir otelde "Enerjide yönümüz ortak, hedefimiz temiz gelecek" ana temasıyla yapıldı.

Valilik Ziyareti

Davet programının ardından Bayraktar, İzmir Valiliği'ne geçerek Vali Süleyman Elban ile bir araya geldi ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığı'nda Toplantı

Bayraktar, ziyaretlerinin son bölümünde AK Parti İl Başkanlığı'na giderek İl Başkanı Bilal Saygı ve partililerle buluştu. Görüşmelerde yerel ve sektörel konular ele alındı.

