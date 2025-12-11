Kahramanmaraş'ta Polis Tatbikatı: Taşlı-Sopalı Olaylara Hazırlık

"Grev ve Lokavt Önleme Planı" sahada denendi

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, toplumsal olaylara müdahale hazırlık seviyesini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir tatbikat düzenledi. Taşlı sopalı toplumsal olaylara karşı gerçekleştirilen müdahale tatbikatı, gerçeğini aratmayacak şekilde sahada canlandırıldı.

Tatbikatı düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamanın amacını kamu düzeninin korunması ve kritik kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi olarak açıkladı. Senaryo kapsamında uygulanan planın adı Grev ve Lokavt Önleme Planı olarak belirtildi.

Uygulamaya Çevik Kuvvet, Asayiş, Trafik ve Özel Harekât birimleri ortak hareket etti. Toplam 197 personelin görev aldığı tatbikatta ekipler; barikat kurulması, kalabalığın kontrol altına alınması, provokatörlerin etkisiz hale getirilmesi ve personel güvenliğinin sağlanması gibi çeşitli senaryoları uygulamalı olarak test etti.

Yetkililer, gerçeğini aratmayan bu tatbikatın personelin reflekslerini güçlendirmek, ekipler arası iş birliğini artırmak ve şehrin muhtemel risklere karşı hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ise uygulamayla ilgili şunları söyledi: "Sıkıntılı durumlarda ne şekilde müdahale edileceğini de doğru ve orantılı bir güçle zaman zaman ihtiyacımız olabilir. Bu durumda arkadaşlarımızın yapmış olduğu güzel bir örnek çalışma oldu".

