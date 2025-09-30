Bakan Bolat: Ağustosta İthalat Azaldı, İhracatın Karşılama Oranı yüzde 83,8

Bakan Bolat: Ağustosta İthalat Azaldı, İhracatın Karşılama Oranı yüzde 83,8

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi ve verilerin olumlu bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

Ağustos Verileri

Bolat, ağustosta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar olduğunu bildirdi. Altın ve enerji hariç ihracat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artışla 20 milyar 301 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 178 milyar dolar oldu. Ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat, geçen yılın aynı ayına göre 7,2 milyar dolar artarak 269,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

İthalat ve Açık

Ağustosta ithalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalışla 25 milyar 940 milyon dolar olarak kaydedildi. Ocak-ağustos döneminde ise ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 238,2 milyar dolar oldu.

Ayrıca, ağustos ayında yıllıklandırılmış ithalat geçen yılın aynı ayına göre 16,2 milyar dolar artarak 356,7 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bolat, ağustosta dış ticaret açığının yıllık bazda yüzde 15,8 azalışla 4,2 milyar dolar olduğunu, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artışla 60,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı da geçen yılın aynı ayına göre 9 milyar dolar artışla 87,6 milyar dolar oldu.

Dış Ticaretin Genel Değerlendirmesi

Bolat, ağustosta ithalatın ve dış ticaret açığının azaldığını ve ihracatın ithalatı karşılama oranının son 46 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 83,8 olarak gerçekleştiğini vurguladı. Bakan, değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Öncü göstergelerimize göre, ağustosta cari işlemler hesabında 5 milyar dolar civarında fazla verileceğini tahmin ediyoruz."

İstihdam ve İhracatın Etkisi

Bolat, işsizlik oranının ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini, istihdamın ise 208 bin kişi artışla 32,8 milyon düzeyine yükseldiğini belirtti. Böylece istihdam, Mayıs 2024'te görülen rekor seviyeye yakın güçlü seyrini sürdürmektedir.

Bakan, işsizlik oranının son 28 aydır tek haneli seyrini sürdürdüğünü ve yüzde 10'un altında kaldığını vurguladı. Ayrıca, dış talepteki zayıflık, bölgesel çatışmalar, iç karışıklıklar ve tarife artışlarının yarattığı belirsizliklere rağmen ihracattaki artışın sürdüğünü; Bakanlık destekleri ve ticari diplomasinin üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

Bolat değerlendirmesini, NSosyal hesabından paylaştığı açıklamalarla kamuoyuna duyurdu.

