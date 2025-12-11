DOLAR
Balkanlarda Türkçe: 600 Yıllık Miras ve Birleştirici Güç

Düzce'deki 'Balkanlarda Türk İzleri' konferansında Dr. Mümin Ali, Balkanlarda 600 yıllık Osmanlı mirasını ve Türkçenin birleştirici rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:30
DÜZCE(İHA)

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen "Balkanlarda Türk İzleri" konferansı, İstiklal Konferans Salonu’nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Programa; Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile eşi Prof. Dr. Onur Özlü, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın davetli konuşmacısı olan eğitimci ve yazar Dr. Öğr. Üyesi Mümin Ali, sözlerine "Balkan Türküsü" adlı şiirini seslendirerek başladı. Balkanların tarihî ve kültürel katmanlarını ele alan Ali, bölgedeki Türk izlerinin doğru anlaşılabilmesi için tarihi hafızanın diri tutulması gerektiğini vurguladı. Ahmet Yesevi geleneğinden Osmanlı dönemine uzanan mirasın, Balkan coğrafyasında uzun soluklu etkiler bıraktığını aktardı.

Dr. Ali, Osmanlı’nın 11. yüzyıldan itibaren Balkanlara taşıdığı kültürel ve manevi değerlerin şehir kimliklerinde güçlü şekilde yer ettiğini belirtti. Balkanlar’ın 600 yıllık Osmanlı hakimiyeti süresince yetiştirdiği yaklaşık 2 bin şair ve yazar ile önemli bir edebi birikime sahip olduğunu anlattı. Mimarî miras, cami sayıları, şehir dokusu ve dini yaşam üzerinden Türk-İslam kültürünün etkilerini detaylandırdı ve bölgede farklı kültürlerin bir arada bulunduğu çok katmanlı yapıda Türkçenin birleştirici rolünü ön plana çıkardı.

Dr. Ali, Balkan ülkeleriyle akademik bağların güçlendirilmesi gerektiğini, Türkçenin bölgede yaşayan topluluklarla iletişimde önemli bir köprü olduğunu belirterek konuşmasını sonlandırdı. Program, Başkan Faruk Özlü ve Rektör Nedim Sözbir tarafından Dr. Öğr. Üyesi Mümin Ali’ye takdim edilen teşekkür belgesi ve hediye ile sona erdi.

