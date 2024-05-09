Bakan Bolat’tan açıklama geldi: “İsrail’le ilgili aldığımız karar hala yürürlükte”

Türkiye, İsrail ile ticaret ilişkilerinin tamamen durdurulması kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye’nin İsrail’e yönelik kısıtlamaların birçoğunu kaldırdığını iddia etmişti. Bu duruma Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan cevap geldi. Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı’nın yapmış olduğu açıklama dair, “Açıklamalar hayal ürünü, gerçekle bir ilgisi yok. İsrail ile ticareti durdurma kararımız hala yürürlükte” ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Gazze’de ateşkes kararı alınana, Gazze’ye yönelik saldırılar kesilene ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılıncaya kadar kararın yürürlükte kalacağını da vurguladı.