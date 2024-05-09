Bist 100
10.264,95 0%
DOLAR
32,22 -0,07%
EURO
34,75 0,18%
ALTIN
2.385,62 0,18%

Bakan Bolat’tan açıklama geldi: “İsrail’le ilgili aldığımız karar hala yürürlükte”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar için ‘hayal ürünü’ dedi. Bolat, “İsrail ile ticaret konusunda aldığımız kararların arkasındayız. Bu karar, hala geçerliliğini koruyor” açıklaması yaptı.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 16:07
Bakan Bolat’tan açıklama geldi: “İsrail’le ilgili aldığımız karar hala yürürlükte”

Türkiye, İsrail ile ticaret ilişkilerinin tamamen durdurulması kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye’nin İsrail’e yönelik kısıtlamaların birçoğunu kaldırdığını iddia etmişti. Bu duruma Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan cevap geldi. Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı’nın yapmış olduğu açıklama dair, “Açıklamalar hayal ürünü, gerçekle bir ilgisi yok. İsrail ile ticareti durdurma kararımız hala yürürlükte” ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Gazze’de ateşkes kararı alınana, Gazze’ye yönelik saldırılar kesilene ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılıncaya kadar kararın yürürlükte kalacağını da vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Alkol ve tütün ürünleri zamdan yıkılacak: 15-20 TL zam cepleri boşaltacak

Mayıs ayında rahat nefes aldıracak hamle! 6 banka toplandı 25 bin lira ödeyecek

Başvurana 146.856 TL para iadesi yapılacak! KDK o paraları tek tek geri ödeyecek

Et ve Kıyma fiyatlarında düello! Hem de devlet destekli fiyatlar 155 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı

Araç sahiplerine 5 yıl geriye dönük para iadesi! Tek dilekçeyle geri ödenecek

Konut kredilerinde Kamu Bankalarının fırsatı! İşte Mayıs ayı revizesi ve maliyetler

Doları olanı şenlendirecek tahmin! Dolar o tarihte zengin edecek

O kişilere devletten 5000 TL kira yardımı! İki koşulla her ay tıkır tıkır ödenecek

En düşük emekli maaşında yeni hesap! Temmuz öncesi yeni maaşlar netleşti

Sıfır araçta 400.000 TL'lik dev fırsat geldi! Elini çabuk tutan indirimi kapacak

Et ve Kıyma fiyatlarında düello! Hem de devlet destekli fiyatlar 155 TL'ye düştü

Alkol ve tütün ürünleri zamdan yıkılacak: 15-20 TL zam cepleri boşaltacak

Emeklilere 14.000 TL sabah sürprizi! O şartla her emeklinin hanesine ödenecek

Başvurana 146.856 TL para iadesi yapılacak! KDK o paraları tek tek geri ödeyecek

Mayıs ayında rahat nefes aldıracak hamle! 6 banka toplandı 25 bin lira ödeyecek

Temmuz ayına kadar ondan alan zengin olacak! Fiyatı resmen ikiye katlayacak