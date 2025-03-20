Bakan Ersoy, KKTC Başbakanı Üstel ile Verimli Bir Toplantı Gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakanı Üstel ile turizm işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:08
Bakan Ersoy, KKTC Başbakanı Üstel ile Verimli Bir Toplantı Gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı. Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Üstel ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile bir araya geldiğini duyurdu.

Verimli Toplantı ve Güçlü İşbirliği Mesajı

Bakan Ersoy, gerçekleşen ziyarete dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye ve KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek ve turizm alanında işbirliğimizi geliştirmek için verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak turizm hedeflerimiz doğrultusunda işbirliğimizi daha ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda) ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda) ile Bakanlıkta bir araya geldi.

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