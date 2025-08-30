Bakan Ersoy Paylaştı: Atatürk'ün İlk Yayınlanan Görüntüsü Ortaya Çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntü kaydını kamuoyuyla paylaştı.

Arşivden çıkan görüntü

Bakan Ersoy, NSosyal'deki mesajında, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez yayınlanan Mustafa Kemal Atatürk'ün Florya köşkünde karşılanma görüntüsünü kamuoyuyla paylaştığını vurguladı.

"30 Ağustos Zaferi'nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum. 1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görüntüde Ulu Önder, Florya Deniz Köşkü'nde kendini karşılayan çocuklarla görülüyor."

"Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum."

Florya Deniz Köşkü görüntüsü, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinin gün ışığına çıkardığı önemli bir belge niteliğinde olup, 30 Ağustos coşkusunu ve Cumhuriyet tarihine dair hatırlatıcı bir değeri yeniden ortaya koyuyor.