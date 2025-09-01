Bakan Göktaş: Aile Yılı'nda Balıkesir'e yeni sosyal hizmet yatırımları

Bakan Göktaş Balıkesir'de: Aile Yılı'nda yeni sosyal hizmet yatırımları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Valiliği'ni ziyaret ederek Vali İsmail Ustaoğlu'ndan yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Deprem dayanışması ve insan odaklı yaklaşım

"Aile, toplumun en sağlam kalesi. Ailenin güçlendirilmesi, bizim geleceğimizin de ayrıca teminatı." diyen Göktaş, kentte geçen ay meydana gelen depremin yaralarının dayanışma ile sarıldığını ve vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda insanı merkeze alan anlayışla çalıştıklarını söyledi.

Balıkesir'e yapılan yatırımlar ve hizmet ağı

Göktaş, Balıkesir'de son 23 yılda 237,8 milyar lira yatırım yapıldığını ve Bakanlık yatırım ve desteklerinin 13,5 milyar lira olduğunu belirtti. İl genelinde 42 kuruluş ile kadına, çocuğa, engelliye ve yaşlıya destek sunulduğunu, 7 sosyal hizmet merkezi ile hizmet verdiklerini aktardı.

ASDEP personeliyle 2025 Ocak ayından bugüne 10 bin 62 hane ziyareti olmak üzere toplamda 86 bin 626 hane ziyareti gerçekleştirildiğini, bu sayede vatandaşların ihtiyaçlarının hanelerinde tespit edildiğini anlattı. Ayrıca 8 aile destek merkezi ile kadınların her daim yanında olduklarını ifade etti.

Kadın, engelli ve yaşlılara yönelik destekler

Göktaş, kadınların mesleki becerilerinin geliştirilmesine katkı sunduklarını ve Balıkesir'de kadınlara mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sürdürdüklerini söyledi. 21 kadın kooperatifine destek sağlandığını belirtti.

Engelli ve yaşlı bakımı konusunda Bakanlığın finansmanını sağladığı 7 özel engelli bakım merkeziyle 694 engelli bireye, iki huzureviyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde ise 262 yaşlıya hizmet verildiğini aktardı.

Şehirde evde bakım desteği ve demografik ihtiyaçlara yönelik çalışmaların sürdüğünü; Balıkesir, Kepsut, Edremit ve merkezde bulunan 4 yatırım projesi kapsamında bir engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezi, bir huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi, bir sosyal hizmet merkezi ve İl Müdürlüğü binasının yakın zamanda hizmete sunulacağını söyledi.

Aile Yılı ve doğum desteği

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, aileyi merkeze alan politikaların sahada görünür hale geldiğini belirtti. Aile ve Gençlik Fonu ile evlilik yolunda gençlere destek sağlandığını, Balıkesir'de 1478 çiftin bu desteğe başvurduğunu aktardı.

Yeni Doğum Yardım Sistemi'ni güncellediklerini söyleyen Göktaş, toplam 383 bin 691 anneye doğum desteği sağlandığını, bunlardan 3 bin 844'ünün Balıkesirde olduğunu ve Balıkesir'de annelere 30,1 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Geleceğe bakış ve toplumsal dayanışma

Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası kapsamında 81 ilde olduğu gibi Balıkesir'de de şehit yakınları ve gazilerle bir araya geleceklerini söyleyen Göktaş, bu sürecin şehitlerin emanetleri ve gazilerle birlikte inşa edildiğini vurguladı. Vatandaşların yanında olmaya yönelik güçlü hizmet ağlarının bulunduğunu belirterek, Balıkesir'e kazandırılacak hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

"Devletimizin şefkat elini Balıkesirlilerin her hanesine, her sokağına taşımaya kararlıyız. Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz."

