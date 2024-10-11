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Bakan Göktaş, G20 Kadın Güçlendirme Toplantısında Konuştu

G20 Kadın Güçlendirme Çalışma Grubu'nda, Bakan Göktaş iklim değişikliği ve kadına yönelik şiddeti ele aldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:15
Bakan Göktaş, G20 Kadın Güçlendirme Toplantısında Konuştu

Bakan Göktaş, G20 Kadın Güçlendirme Çalışma Grubu'na Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da gerçekleştirilen G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı.

Brezilya'daki Etkinlik

Göktaş, toplantının yapıldığı Serpro etkinlik salonuna geçmeden önce, diğer G20 ülkelerinin bakanları ve yetkilileriyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Açılış Oturumu ve Konuşmalar

Toplantının açılış kısmı, Brezilya Kadın Bakanı Cida Gonçalves'in yapmış olduğu konuşma ile başladı. İklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkisi, kadınların güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddet gibi önemli konuların ele alınacağı toplantıda, G20 ülkelerinin bakanları ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri bir araya geldi.

Türkiye'nin Temsili

Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Bakan Göktaş, genel oturumda katılımcılara hitap ederek Türk hükümetinin kadınların güçlendirilmesine yönelik politikalarını aktaracak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'da G20 Kadının Güçlendirilmesi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'da G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı. Toplantının yapıldığı Serpro'daki etkinlik salonunda Bakan Göktaş, toplantı öncesi bazı katılımcı ülkelerin bakanları ve yetkilileriyle sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'da G20 Kadının Güçlendirilmesi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'da G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı. Toplantının yapıldığı Serpro'daki etkinlik salonunda Bakan Göktaş, toplantı öncesi bazı katılımcı ülkelerin bakanları ve yetkilileriyle sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'da G20 Kadının Güçlendirilmesi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'da G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı. Toplantının yapıldığı Serpro'daki etkinlik salonunda Bakan Göktaş, toplantı öncesi bazı katılımcı ülkelerin bakanları ve yetkilileriyle sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'da G20 Kadının Güçlendirilmesi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'da G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı. Toplantının yapıldığı Serpro'daki etkinlik salonunda Bakan Göktaş, toplantı öncesi bazı katılımcı ülkelerin bakanları ve yetkilileriyle sohbet etti.

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