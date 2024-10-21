Bakan Göktaş: Kadınların Güçlendirilmesi ve Adalet İçin Kararlılık Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Cenevre'deki Açıklamaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler'in Cenevre Ofisi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırganlığını eleştirdi. Göktaş, "İsrail, Filistin topraklarını adım adım işgal ederek açık bir soykırım uygulamaktadır. Dünya, bu duruma sessiz kalmamalıdır." şeklinde konuştu.

Uluslararası Platformların Önemi

Göktaş, uluslararası platformların insan haklarının korunması konusunda kritik bir rol oynadığını ifade etti. Türkiye'nin kadın haklarına yönelik uluslararası sözleşmelere olan bağlılığını vurgulayan Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadının olmadığı bir siyasetin, kadını dışlayan bir yönetim anlayışının toplum için büyük bir kayıp olduğu" sözlerini hatırlattı.

Kadınların Ekonomik Güçlendirilmesi

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma oranının 14,6, istihdam oranının ise 12 puan arttığına dikkat çeken Göktaş, bu başarıların OECD ülkeleri arasında en yüksek artışlar olduğunu belirtti. "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" ilkesinin sosyal politikaların merkezinde yer aldığını aktaran Göktaş, bu hedefe yönelik hazırlanan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'ndan bahsetti.

Şiddetle Mücadele ve Sosyal Politikalar

Şiddete sıfır tolerans politikası doğrultusunda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı'nın uygulandığını vurgulayan Göktaş, "Adalete erişim, mevzuat ve toplumsal farkındalık konularında çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca, şiddet mağdurlarına yönelik hizmetleri daha erişilebilir hale getiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Siber Şiddet ve Yeni Tehditler

Göktaş, kadın ve kız çocuklarını etkileyen yeni şiddet türleri arasında siber şiddete de dikkat çekti. Yasal düzenlemelerin bu tür şiddetle mücadeledeki önemini vurgulayan Bakan, teknolojiye bağlı ortaya çıkan yeni risklerin de ele alınması gerektiğini ifade etti.

Küresel Sorunlar ve Uluslararası İşbirliği

Son olarak, küresel çatışmaların kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerini göz ardı etmemek gerektiğini söyleyen Göktaş, uluslararası yasal çerçevelerin uygulanması çağrısında bulundu. "Kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir." diyerek konuşmasını sonlandırdı.