Bakan Göktaş'tan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Bakan Göktaş'tan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelenin artırılacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. Eylül ayında başlayacak geniş çaplı saha araştırması ile şiddetle ilgili verilerin toplanacağı belirtildi.

Dünya Kadınlar Forumu'nda Türkiye’nin Vizyonu

Bakan Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'ın himayesinde düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu'nda, Türkiye'nin kadınları ve aileleri güçlendirmeye yönelik tecrübelerini paylaştıklarını ifade etti. Uluslararası görüşmelerde, kadın haklarının korunması ve şiddete karşı alınacak önlemler konusunda Türkiye’nin taahhütlerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler ile İş Birliği

Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Türkiye'nin tepkisini dile getirdi. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı daha güçlü bir tavır sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetin tüm insanlığı ilgilendiren bir mesele olduğunu belirterek, "Tek bir vaka bile, bizim için fazla bir vakadır." dedi. Şiddete sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ile etkili bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

Kapsamlı Araştırma ile Yeni Polikalara Yönelik Adımlar

Eylül ayında başlayacak saha araştırması ile kadına yönelik şiddete ilişkin geniş kapsamlı verilere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Göktaş, bu verileri analiz ederek poliçe geliştirmek istediklerini söyledi. 2014 yılında yapılan araştırmanın ardından, bu çalışmanın 2024'te yeniden yapılacağı bildirildi.

İstanbul'daki Şiddet Olayı ve Müdahale

Son zamanlarda yaşanan kadına yönelik şiddet olayları üzerine Bakan Göktaş, Akhisar'da yaşanan bir olayı kınadı. Saldırganın tutuklandığını belirterek, bakanlığın dava sürecine müdahil olacağını ifade etti.

Ulanbator'daki Eğitim Kurumuna Ziyaret

Moğolistan ziyareti kapsamında Başkent Atatürk Okulu'nu ziyaret eden Bakan Göktaş, okul hakkında bilgi aldı. TİKA tarafından desteklenen okulun modernizasyon çalışmaları hakkında görüşme yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki programı kapsamında Atatürk Caddesi’nde bulunan ve ülkenin en eski eğitim kuruluşları arasında yer alan Başkent Atatürk Okulu'nu ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki programı kapsamında Atatürk Caddesi’nde bulunan ve ülkenin en eski eğitim kuruluşları arasında yer alan Başkent Atatürk Okulu'nu ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki programı kapsamında Atatürk Caddesi’nde bulunan ve ülkenin en eski eğitim kuruluşları arasında yer alan Başkent Atatürk Okulu'nu ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki programı kapsamında Atatürk Caddesi’nde bulunan ve ülkenin en eski eğitim kuruluşları arasında yer alan Başkent Atatürk Okulu'nu ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki programı kapsamında Atatürk Caddesi’nde bulunan ve ülkenin en eski eğitim kuruluşları arasında yer alan Başkent Atatürk Okulu'nu ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki programı kapsamında Atatürk Caddesi’nde bulunan ve ülkenin en eski eğitim kuruluşları arasında yer alan Başkent Atatürk Okulu'nu ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki programı kapsamında Atatürk Caddesi’nde bulunan ve ülkenin en eski eğitim kuruluşları arasında yer alan Başkent Atatürk Okulu'nu ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki programı kapsamında Atatürk Caddesi’nde bulunan ve ülkenin en eski eğitim kuruluşları arasında yer alan Başkent Atatürk Okulu'nu ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki programı kapsamında Atatürk Caddesi’nde bulunan ve ülkenin en eski eğitim kuruluşları arasında yer alan Başkent Atatürk Okulu'nu ziyaret etti.