Bakan Göktaş'tan Şantaja Uğradığını İddia Eden Öğrenciye Destek Açıklaması

Bakan Göktaş'tan Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, F.A. isimli üniversite öğrencisinin sosyal medya üzerinden yaptığı şantaj iddiasına dair detayları paylaştı. Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Ayrıca, uygun sosyal hizmet modellerimizden yararlanması için gerekli adımları atacağız," ifadesini kullandı.

Sürecin Takibi

18 Ekim tarihinde sosyal medyada yer alan durum hakkında Bakan Göktaş, İçişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerle iş birliği içerisinde gerekli çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Kız öğrencinin korunmasının önemine vurgu yaparak, bu sürecin titizlikle takip edileceğini ifade etti.