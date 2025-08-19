Bakan Göktaş: "Terörsüz Türkiye" Vizyonu ile Şehit Yakınları ve Gazilere Yeni Destekler

Bakan Göktaş: "Terörsüz Türkiye" Vizyonu ve Şehit Yakınlarına Vefa

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda yaptığı sunumda, "Terörsüz Türkiye" hedefinin barış, güven ve refah odağında bir gelecek inşa etme vizyonu olduğunu vurguladı.

Komisyon Toplantısı ve Vurgu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen komisyonda konuşan Göktaş, "Bugün, 'Terörsüz Türkiye' yolunda tarihi bir eşikteyiz. Bugün, bu hedef doğrultusunda çocuklarımız için yepyeni bir sayfa açıyoruz. Çünkü biz, bir daha anneler, babalar evlat acısı yaşamasın istiyoruz. Hiçbir evlat babasız büyümesin, hiçbir eş, acıyla sınanmasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim, İstihdam ve Burslar

Göktaş, bakanlık olarak şehit yakınları ve gaziler adına yürütülen çalışmaları paylaştı. Şehit ve gazi yakınlarının öncelikli istihdamının sağlanmasının ve çocuklarının eğitiminin desteklenmesinin "onurlu bir vefa borcu" olduğunu belirtti.

Son 23 yılda yapılan düzenlemelerle kamuda istihdam hakkının genişletildiğini aktaran Bakan, eğitim desteği kapsamında şu uygulamaları sıraladı:

KYK burs önceliği ile yükseköğrenimde maddi güvence sağlandığı; özel öğretim kurumlarından ücretsiz eğitim imkanının 2024 yılında genişletildiği; kontenjanın %3'ten %10'a çıkarıldığı; yükseköğrenim katkı payı ve öğrenim ücreti muafiyeti ile aile bütçelerine destek verildiği bildirildi.

Ayrıca KYK yurt önceliği ve ücret alınmaması uygulamasıyla barınma masraflarının kaldırıldığı, 2023 yılında YÖK işbirliğiyle vakıf üniversitelerinde ek kontenjan sağlandığı ve 2025 için yüksek lisans ek kontenjanının %3'ten %10'a çıkartıldığı belirtildi.

Sosyal Haklar, Sağlık ve Bakım Destekleri

Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin hayatın her alanında maddi yüklerini hafifletmek amacıyla düzenlemeler yapıldığını, sağlık hizmetlerinden hızlı ve kapsamlı şekilde yararlanabilmeleri için önemli adımlar atıldığını söyledi.

Bakıma ihtiyaç duyan gazilere aylıklarına ek olarak 2 net asgari ücret tutarında bakım ücreti ödenmesinin sağlandığını; memur ve işçi sendikalarının şehit yakınlarına ve gazilere doğrudan mali destek sunabilmelerinin önünü açan düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Mevzuat Düzenlemeleri ve Komisyon Çalışmaları

Bakan Göktaş, şehitlik ve gazilik statüsüne ilişkin kapsamlı mevzuat altyapısına sahip olduklarını vurguladı. Terörden zarar gören siviller ve muharip gazilere yönelik ayrı mevzuat düzenlemeleri bulunduğunu ifade ederek, TBMM çatısı altında yürütülen mevzuat gözden geçirme çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Çalışmaların Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar başkanlığında, ilgili bakanlık ve kurumlarla birlikte yürütüldüğünü; şehitlik ve gazilikle ilgili hakların güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler hazırlandığını belirtti. Bu kapsamda taleplerin titizlikle değerlendirileceği, uygulamadaki sorunlara kalıcı çözümler üretileceği ve ekonomik ile sosyal hakların iyileştirilip genişletileceği bildirildi.

Büyük Millet Buluşması ve Toplum Destekli Çalışmalar

Göktaş, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun şehit yakınları ve gazilerle paylaşılması için önemli adımlar atıldığını söyledi ve önümüzdeki hafta Ahlat'ta Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı bir "Terörsüz Türkiye Büyük Millet Buluşması" gerçekleştirileceğini açıkladı.

Programlar arasında psikososyal destek, eğitim ve farkındalık kampanyaları, toplum temelli dayanışma etkinlikleri ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yer alacağı belirtildi. Göktaş, bu çalışmaların şehit ve gazi ailelerinin sürecin mimarları olmasını sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Sunumun Ardından

Bakan Göktaş'ın sunumunun ardından komisyonda söz alacak isimler arasında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk bulunuyor.

Göktaş: "Şehitlerimizin ve gazilerimizin statülerine ilişkin bu çalışmaların, 'Terörsüz Türkiye' vizyonu ile uyumlu biçimde ilerlemesini sağlayacağız."

