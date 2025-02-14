Bakan Göktaş, Yunan Mevkidaşı ile Paris'te Sosyal Hizmetler Üzerine Görüştü

Bakan Göktaş ve Zacharaki Paris'te Sosyal Hizmetler Üzerine Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofia Zacharaki ile Fransa'nın başkenti Paris'te önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zacharaki ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde aile güçlendirilmesi, kadın politikaları, çocukların korunması, engelli bireylerin topluma entegrasyonu, sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanlarında yürütülen programların değerlendirilmesi yapıldığını bildirdi.

İki ülke bakanlıkları arasında imzalanan Sosyal Hizmetler Alanında Mutabakat Zaptı çerçevesindeki işbirliği olanaklarının gözden geçirildiğini belirten Bakan Göktaş, ülkeler arasındaki güçlü tecrübe paylaşımını sürdüreceklerini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofia Zacharaki (sol 2) ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofia Zacharaki (sol 2) ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüştü.