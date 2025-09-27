Bakan Güler, Oramiral Tatlıoğlu ve Deniz Personelini Kabul Etti — Preveze Zaferi'nin 487. Yılı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile personeli kabul etti.