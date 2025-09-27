Bakan Güler, Oramiral Tatlıoğlu ve Deniz Personelini Kabul Etti — Preveze Zaferi'nin 487. Yılı

Bakan Güler’den Deniz Kuvvetleri’ne Kabul
Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile beraberindeki personeli kabul etti.
Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, kabulün anlamına ve katılıma ilişkin bilgiler yer aldı. Açıklamada, Bakan Güler’in kabulünde Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in de bulunduğu ifade edildi.
Ziyaret, Deniz Kuvvetleri'nin tarihî zaferleri ve günün önemi çerçevesinde gerçekleşen tören ve değerlendirmeler kapsamında değerlendirildi.