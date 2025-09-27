Bakan Güler, Oramiral Tatlıoğlu ve Deniz Personelini Kabul Etti — Preveze Zaferi'nin 487. Yılı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile personeli kabul etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:34
Bakan Güler, Oramiral Tatlıoğlu ve Deniz Personelini Kabul Etti — Preveze Zaferi'nin 487. Yılı

Bakan Güler’den Deniz Kuvvetleri’ne Kabul

Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile beraberindeki personeli kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, kabulün anlamına ve katılıma ilişkin bilgiler yer aldı. Açıklamada, Bakan Güler’in kabulünde Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in de bulunduğu ifade edildi.

Ziyaret, Deniz Kuvvetleri'nin tarihî zaferleri ve günün önemi çerçevesinde gerçekleşen tören ve değerlendirmeler kapsamında değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti
2
Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi 8. Yılda 74,5 Milyon Ton Atığı Dönüştürdü
3
MSB'den Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı
4
Çin'de sanayi karları Ağustosta yüzde 20,4 arttı
5
Samsun Çarşamba'da çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü
6
Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı gün yüzüne çıktı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı