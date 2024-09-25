Bakan Güler, Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı İncelemesi Gerçekleştirdi

Bakan Güler, Şırnak'a Gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta bulunan 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, Güler, Azerbaycan'da düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (ADEX 2024) katılımının ardından Türkiye'ye dönerek Şırnak'a doğru yola çıktı.

İncelemeler ve Toplantılar

Bakan Güler, ilk olarak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na giderek burada terörle mücadelede önemli görev üstlenen birlikleri denetledi. İncelemelerinin ardından, sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla video konfrans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, terörle mücadeledeki mevcut durum hakkında bilgi alan Bakan Güler, gelecekte yapılacak çalışmalara dair gerekli talimatları verdi. Bu önemli toplantıda, bakan yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, sonrasında sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, sonrasında sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, sonrasında sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, sonrasında sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, sonrasında sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, sonrasında sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, sonrasında sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.