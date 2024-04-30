Bakan Işıkhan: 1 Mayıs barışçıl gösterilerle kutlanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 13. Çalışma Meclisi Yemeği'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1 Mayıs'ı barış içinde kutladığını belirtti. İşçi haklarının korunması ve emekçilerin desteklenmesinin devam edeceğini vurgulayan Işıkhan, 1 Mayıs'ın önemine dikkat çekti.



Bakan Işıkhan, geçmişte kanlı olaylarla anılan 1 Mayıs'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde resmi tatil ilan edilmesinin ardından barış içinde kutlanmaya başlandığını söyledi. 1 Mayıs'ın, tüm emekçiler için bir bayram haline geldiğini belirten Işıkhan, marjinal grupların sahip çıktığı günün bugün tüm emekçilere bayram olarak kutlandığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği reformunun kararlılıkla uygulanacağını ve iş kazalarına sıfır toleransla yaklaşacaklarını da vurguladı. İstanbul Beşiktaş'ta hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyen Işıkhan, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Son olarak, Türkiye'nin gelecekteki çalışma hayatını şekillendirmeye yönelik adımların atılacağını belirten Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı ve tüm emekçilere teşekkürlerini iletti.