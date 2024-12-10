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Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Maksimum Fayda Hedefleniyor

Çalışma Bakanı Işıkhan, yeni asgari ücret belirleme çalışmalarında hem işçi hem işveren yararını gözetiyoruz dedi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:44
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Maksimum Fayda Hedefleniyor

Çalışma Bakanı Işıkhan'dan Asgari Ücret Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Öncesi Değerlendirme

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştireceği ilk toplantısından önce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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