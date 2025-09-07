DOLAR
Bakan Işıkhan Sakarya'da şehit ailesine Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubunu okudu

Bakan Vedat Işıkhan, Sakarya'da Şehit Piyade Komando Er Kenan Şentürk'ün ailesini ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubunu okudu ve hediyelerini sundu.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 09:07
Bakan Işıkhan Sakarya'da şehit ailesini ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Sakarya'da, Şehit Piyade Komando Er Kenan Şentürk'ün ailesini ziyaret etti. Aileyle bir süre sohbet eden Bakan Işıkhan, taziyelerini iletti ve şehidin yakınlarıyla durum değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubunu okudu

Ziyaret sırasında Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye gönderdiği 'Terörsüz Türkiye' başlıklı mektubu okudu. Mektup, şehit ailesine Cumhurbaşkanı adına iletilen taziye ve destek mesajlarını içeriyordu.

Kur'an tilaveti ve duaların ardından Bakan Işıkhan, aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Ziyaret, taziyelerin iletilmesi ve ailenin moralinin güçlendirilmesine yönelik samimi bir ortamda gerçekleşti.

