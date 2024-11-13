Bakan Kacır: Standardizasyon ve Metroloji, Küresel Ticarette Anahtar Rol Üstleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Önemli Mesajlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) 19. Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi. Kacır, standardizasyon, metroloji ve helal akreditasyonun global mal ve hizmet alışverişini «sorunsuz» hale getirmenin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Küresel Ticaret Hacmi ve Değer Zincirleri

Kacır, geçmişten günümüze gelişen ticaret yollarının ve teknoloji devrimlerinin küresel ticarette önemli rol oynadığına dikkat çekerek, bugün dünya genelinde günlük hayatta kullanılan ürünlerin arkasında çok sayıda ülkenin bulunduğunu ifade etti. “Küresel mal ve hizmet ticaret hacmi 31 trilyon dolara ulaştı.” diyen Kacır, farklı ülkelerin firmaları arasında ortak bir dil oluşturmanın gerekliliğine işaret etti.

TSE’nin Örnek Konumu

Bakan Kacır, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü'nün dünya standartlarında güvenli ürün ve hizmetler sunma konusundaki çalışmalarını aktardı. Kacır, “Bu anlayışla, TSE'yi nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş laboratuvar altyapısıyla örnek bir konuma taşıdık.” ifadelerini kullandı.

Helal Akreditasyon ve Ekonomik İlişkiler

Kacır, küresel helal ekonominin büyüklüğünü 7 trilyon dolar olarak belirtirken, bu alanda Türkiye’nin attığı adımları öne çıkardı. “Türkiye'de helal belgelendirme altyapısını güçlendirmek adına önemli adımlar attık.” dedikten sonra, “Bugüne kadar 2 binin üzerinde üretim tesisinin helal belgesini akreditasyon güvencesi altına aldık.” şeklinde konuştu.

Filistin Mesajı

Kacır, SMIIC toplantısında, Orta Doğu'daki insani dramı da ele aldı. “İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar karşısında sessiz kalmayacağız.” diyerek, Türkiye’nin bu konudaki duyarlılığını dile getirdi. “Dünya beşten büyüktür” diyerek insanlık için adalet istemeye devam edeceklerini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.