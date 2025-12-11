Bakan Kacır TBMM'ye Togg T10F 'Oltu' ile Geldi

Meclise geliş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bütçe görüşmelerinin yapıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na yerli otomobil Togg'un yeni modeli T10F ile geldi.

Araç ve eşlik edenler

Bakan Kacır, makam aracı olarak kullandığı Togg'un 'Oltu' renkli T10F modeli ile Meclis'e gelirken, bakan yardımcıları da T10X model araçlarla Kacır'a eşlik etti.

Görüşmeler ve buluşma

Kacır, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul'a katıldı. Meclis binası önünde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşen iki bakan, ardından birlikte Genel Kurul Salonu'na girdi.

