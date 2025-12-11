DOLAR
42,61 -0,05%
EURO
49,99 -0,33%
ALTIN
5.784,47 0,18%
BITCOIN
3.846.558,18 2,29%

Bakan Kacır TBMM'ye Togg T10F 'Oltu' ile Geldi

Bakan Kacır, TBMM Genel Kurulu'na yerli otomobil Togg'un yeni modeli T10F 'Oltu' renkli aracıyla geldi; bakan yardımcıları T10X ile eşlik etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:27
Bakan Kacır TBMM'ye Togg T10F 'Oltu' ile Geldi

Bakan Kacır TBMM'ye Togg T10F 'Oltu' ile Geldi

Meclise geliş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bütçe görüşmelerinin yapıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na yerli otomobil Togg'un yeni modeli T10F ile geldi.

Araç ve eşlik edenler

Bakan Kacır, makam aracı olarak kullandığı Togg'un 'Oltu' renkli T10F modeli ile Meclis'e gelirken, bakan yardımcıları da T10X model araçlarla Kacır'a eşlik etti.

Görüşmeler ve buluşma

Kacır, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul'a katıldı. Meclis binası önünde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşen iki bakan, ardından birlikte Genel Kurul Salonu'na girdi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN YAPILDIĞI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN YAPILDIĞI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) GENEL KURULU’NA YERLİ OTOMOBİL TOGG’UN YENİ MODELİ T10F İLE GELDİ.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN YAPILDIĞI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET...

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Harmancık'ta 4 bin 256 hektar yeniden ağaçlandırılıyor
2
Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adli kontrolle serbest
3
Talas'ta ROTATALAS ile Turist Sayısı 6 bin 12'yi Aştı
4
ABD Temsilciler Meclisi 901 milyar dolarlık NDAA’yı Onayladı — Sezar Yasası Kaldırılabilir
5
Canik'te kırsalda ulaşım büyüyor: 22.6 km yeni yol
6
Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu: 3 bin 750 Kart ve Binlerce Hane Ziyareti
7
Konya Beyşehir'de Park Halindeki Otomobilin Motoru Yandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?