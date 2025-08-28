Bakan Kacır TEKNOFEST'te: Türkiye Yerli ve Milli Ürünlerle Küresel Yarışta

Bakan Kacır TEKNOFEST Gebze'de Elektrikli Araç Yarışlarını İzledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde Gebze Kampüsü'nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nı izledi. Alanda yarışmacılarla sohbet eden Kacır, talep üzerine araçları imzaladı, fotoğraf çektirdi ve yarışların startını verdi.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Vurgu

Kacır gazetecilere, bu yıl TEKNOFEST'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul'da gerçekleştiğini, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da Milli Teknoloji Hamlesi'ne yakışır bir etkinliğe ev sahipliği yapılacağını söyledi. Kacır, etkinliğin sadece karada ve havada değil denizlerde de yankılandığını belirterek TCG Anadolu ve Savanora'nın restore edilmiş halleriyle boğaz geçişi yapıldığını ve açılış töreninin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tuzla'da icra edileceğini aktardı.

Türkiye, kabuklarını ve zincirlerini kırmıştır. Kendi yerli ve milli ürünleriyle, çözümleriyle Türkiye küresel yarışta yerini almıştır. ifadesiyle gençlik ve milletin yerli projelere destek çağrısını yineleyen Kacır, TEKNOFEST kuşağını Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunun öncüsü olarak nitelendirdi.

Altyapı, AR-GE ve İnovasyon

Kacır, Avrupa'nın en uzun Hyperloop test altyapısını TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi yerleşkesinde inşa ettiklerini belirterek, kurulan altyapıların inovasyonun anahtarı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin haberleşme uydusunu yüzde 80'in üzerinde yerlilikle üretebilen ülkelerden biri haline geldiğini, geçen yıl Türksat 6A'yı uzaya gönderdiklerini ve tüm test süreçlerini yurt içinde gerçekleştirebildiklerini anlattı.

Yapay zeka, süper bilgisayar ve veri merkezlerine yapılan yatırımlara dikkat çeken Kacır, TÜBİTAK-Ulakbim aracılığıyla süper bilgisayarları inovasyon ekosistemine açtıklarını; Türkiye'nin MareNostrum5 projesinde orta olduğunu ifade etti. Bu altyapıların genç mühendisler ve AR-GE ekosistemine ileri düzeyde çalışma imkanı sunduğunu belirtti.

AR-GE Harcaması ve Teknoparklar

Kacır, Türkiye'nin AR-GE insan kaynağının yıldan yıla büyüdüğünü, 22 yıl önce yıllık 1,2 milyar dolar olan AR-GE harcamasının geçen yıl 16 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi. 2002'de iki teknoparkta 56 firma varken, şimdi 110 teknoparkta 11 bin 500 den fazla firma bulunduğunu aktardı.

Mühendislerin dünyaca önde projelerde yer aldığını; Kaan, Kızılelma, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, insansız hava araçları, TOGG, milli denizaltı ve MİLGEM projeleri ile milli uydu projelerinde rol aldıklarını vurgulayan Kacır, bunun Türkiye'nin sınıf atladığının göstergesi olduğunu söyledi.

Savunma Sanayisi ve Yeni Yatırımlar

Kacır, ASELSAN'ın üretim kapasitesini yüzde 40 artıracak 14 yeni tesisin eş zamanlı açılışına işaret ederek, söz konusu yatırımın 1,5 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti. Yeni Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temellerinin atıldığını, 6 milyon 500 bin metrekare alanda özellikle Çelik Kubbe ve elektronik harp sistemlerine odaklanılacağını söyledi. Ayrıca SİPER, HİSAR ve KORKUT gibi hava savunma sistemlerinin şanlı orduya teslimatının yapıldığını aktardı.

Kacır, tüm bu adımların Milli Teknoloji Hamlesi'nin doğal sonuçları olduğunu ifade ederek, önümüzdeki 4-5 yıl içinde Türkiye'nin hem sivil teknolojilerde hem savunma sanayisinde daha ileri seviyelere ulaşacağını ve küresel liderlik başlıklarını artıracağını kaydetti.

Ziyaret ve Katılımcılar

Programın devamında Kacır, kampüs içindeki TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nı ziyaret edip yarışmacılardan bilgi aldı ve fotoğraf çektirdi. Bakan Kacır'a gezide Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK enstitü ve merkez yöneticileri ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yetkilileri eşlik etti.

