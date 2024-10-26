Bakan Kurum'dan Deprem Bölgesine Yeni Yuva Müjdesi

Bakan Kurum, Deprem Bölgesindeki Konut Çalışmalarını Değerlendirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, deprem bölgelerindeki konut inşaatlarının hızlanarak devam edeceğini belirtti. Kurum, "Allah’ın izni, liderimizin desteği ve aziz milletimizin dualarıyla hızımızı daha da artıracağız ve önümüzdeki 60 günde yapacağımız 70 bin yeni yuvayı da teslim ederek, yıl sonuna kadar teslim sayımızı en az 200 bine ulaştıracağız." dedi.

İlk Önce Depremzede Kardeşlerimiz İçin Çalışıyoruz

Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ Konutlarında gerçekleşen törende, Türkiye'nin dört bir yanında yapılan konut projelerini vurgulayan Kurum, afetten etkilenenlerin mutluluğuna tanıklık ettiklerini dile getirdi. "İnşa ettiğimiz 130 bininci yuvamızın anahtarını teslim ediyoruz. 'Yeniden daha güçlü Anadolu, Hatay, büyük Türkiye' diyoruz." ifadelerini kullandı.

2025 Yılına Kadar Tüm Depremzedelere Yeni Evler Yapılacak

Kurum, 2025 yılı sonuna kadar tüm depremzedelere yeni yuvalarına kavuşturmayı hedeflediklerini belirtirken, "Bu milletin her ferdinin hak ettiği güzel yaşama erişmesi için hep birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedefler deği, İş ve Eserler Konuşacak

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak, "Günü geldiğinde biz susacağız, eserlerimiz konuşacak" şeklinde bir geleceğe vurgu yaptı. 11 ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, "Annelerimiz rahat edene kadar buradayız." diyerek taahhütlerini yineledi.

Şehitleri Unutmadı

Konuşmasının başında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde yaşanan terör saldırısında şehit olanlara rahmet dileyen Kurum, "Biz bu milletin evlatları olarak tüm şer odaklarına inat daha çok çalışacağız." dedi.

Son olarak, Hatay ve diğer deprem bölgeleri için yapılan bu yatırımların hayırlı olmasını dileyen Bakan Murat Kurum, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gülderen Mahallesi TOKİ Konutlarında düzenlenen, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.