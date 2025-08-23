Bakan Kurum: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Vicdanın ve Adaletin Güçlü Sesi'

Murat Kurum'dan değerlendirme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin açıklama yaptı.

'Mektup, Gazze'de yaşanan insanlık zulmüne karşı vicdanın ve adaletin güçlü bir sesidir.'

Kurum'un sosyal medya paylaşımı

Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

'Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Melania Trump'a yazdığı mektup, Gazze'de yaşanan insanlık zulmüne karşı vicdanın ve adaletin güçlü bir sesidir. İsrail'in zulmüne karşı Gazze'nin sesi olmaya, bu vahşetin bir an önce durması için Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gazze'ye özgürlük vakti çoktan geldi.'