Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi 8. Yılda 74,5 Milyon Ton Atığı Dönüştürdü

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:07
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 8. yıl dönümünü sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu. Projenin Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan himayelerinde yürütüldüğü hatırlatıldı.

Projenin etkisi ve paylaşılan veriler

Kurum, videolu paylaşımında projenin ulaştığı somut sonuçları vurguladı. Açıklamada, Sıfır Atık kapsamında bugüne kadar 74,5 milyon ton atığın çöpe gitmekten kurtarıldığı belirtildi.

Kurum ayrıca sağlanan tasarrufları şöyle sıraladı: 1,7 trilyon litre su, 227 milyar kilovat enerji ve 55 milyar litre petrol tasarrufu sağlandığı kaydedildi.

Kurum'un mesajı

Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Atmadık, dönüştürdük, bir dünya kazandık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerindeki Sıfır Atık Projemiz ile 74,5 milyon ton atığı çöpe atmadık. 1,7 trilyon litre su, 227 milyar kilovat enerji, 55 milyar litre petrol tasarruf sağladık. Biz 8 yılda hiç durmadık, Sıfır Atık Mavi ile su kaynaklarımızı korurken, Depozito Yönetim Sistemi'ni 7 bölgeye yaydık. Sen de alışkanlıklarını geride bırak, 8. yılında 8 milyar insan için sıfırdan başla."

Kurumun bu açıklaması, proje koordinasyonunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ve paylaşımın NSosyal hesabı üzerinden yapıldığını da içeriyor.

