Bakan Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Medicana'ya Kutlama Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanmayı başaran Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Voleybol Federasyonu organizasyonuyla Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşen 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Eczacıbaşı Dynavit takımını mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nı yürekten kutluyorum. Ayrıca, bu önemli mücadelede yer alan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı’nı da tebrik ediyor ve her iki takımımıza göstermiş oldukları üstün performans için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum."