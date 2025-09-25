Bakan Tekin Gaziantep'te Hayırseverlerle Buluştu: Eğitime Destek Çağrısı

Bakan Tekin Gaziantep'te hayırseverlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te eğitime katkı sunan hayırseverlerle bir araya geldi. Toplantıda kente 3 önemli okulun kazandırılmasında katkısı olanlara teşekkür etti.

Bakan Tekin'in çağrısı

Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Eğitim ve öğretim süreçleri gerçekten çok ağır bir yük, ısrarlı bir biçimde meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, hayırsever ailelerin bize bu süreçte yardımcı olmasını talep ediyoruz."

Konuşmasında eğitime toplumun her kesiminden destek gelmesinin önemine vurgu yapan Tekin, çocukların 12 yıllık zorunlu eğitim sürecinde yani 18 yaşına gelinceye kadar toplamda 160 bin saat civarında yaşadığını, bunun yaklaşık 10 bin saat civarını okullarda öğretmenleriyle geçirdiklerini belirtti. Tekin, "Kalan kısmı ise toplam 160 bin saatin yüzde 10'u bile yapmıyor." diyerek, kalan sürenin aile, sokak ve sosyal çevre ile geçirildiğini hatırlattı.

Tekin, sözlerine şu örneklemeyle devam etti: "Şimdi biz çocuklarımıza belli davranışlar kazandırmaya çalışıyoruz. Belli kültürel ögeleri aktarmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz hayatının yaklaşık olarak 10'da birini bile bizimle geçirmiyor, dolayısıyla hayatlarının 10'da 9'unu geçirdiği birlikte olduğu kitlelerin de biz eğitimcilere desteği olması lazım."

Toplumsal sorumluluk vurgusu

Bakan Tekin, okullarda çocuklara kazandırılmak istenen davranışlara değinerek, "Biz çocuklarımıza okulda çöp atmamayı, trafikte saygı duymayı öğretmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı ve ailelerin, meslek örgütlerinin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşeni yapmasının önemini yineledi: "Gelin bu işi hep beraber yapalım, aileler, meslek örgütleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları üzerine düşeni yapsın, öğretmenlerimiz zaten üstüne düşeni yapıyor."

Teşekkür ve katılımcılar

Bakan Tekin, görev süresi boyunca hayırseverlerin yaptığı okulların tamamının açılışına katılmaya çalıştığını belirtti. Konuşmasının ardından katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür plaketi verdi.

Toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te eğitime katkı sunan hayırseverlerle bir araya geldiği toplantıda konuştu.