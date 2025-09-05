Bakan Tekin: Okul Üniformalarında Marka ve Tanımlamaya İzin Yok

Açıklama ve Amaç

Bakan Tekin, okul kıyafetleri konusunda net bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Amaç, öğrencilerin kıyafetlerinde marka veya başka tanımlamaların öne çıkmamasını sağlamak.

"(Okul üniformaları) Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik."

Bakanın açıklaması, okul üniformalarında sade ve ayırt edici olmayan bir uygulama hedeflendiğini gösteriyor.