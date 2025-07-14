Bakan Uraloğlu: 15 Temmuz Treni, Birliği ve Zaferi Taşıyor

Bakan Uraloğlu'ndan Anlamlı Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni'nin uğurlama töreninde, trenin 68 gün boyunca 90 bin kilometreden fazla yol kat edeceğini açıkladı. ‘Tren, 100 binden fazla yolcuyu taşıyarak, geçtiği her istasyonda 15 Temmuz'un ruhunu yeniden canlandıracak’ dedi.

15 Temmuz'un Karanlık Gecesi

Uraloğlu, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'nın Türkiye'nin gördüğü en karanlık gecelerden biri olduğunu belirtti. Hain FETÖ mensuplarının bu aziz milletin iradesine kastettiğini söyleyen Uraloğlu, 'Bu millet, söz konusu vatan olduğunda, canını bir an bile düşünmeden feda eder' ifadesini kullandı.

O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Milletimizi meydanlara davet ediyorum' çağrısına karşılık milyonlarca insanın sokağa döküldüğünü hatırlatan Uraloğlu, kadın-erkek, genç-yaşlı herkesin bir araya gelerek 'Ya istiklal, ya ölüm' nidalarıyla direndiğini vurguladı.

Zaferin Teması: 'Zaferin Adı Türkiye'

Uraloğlu, trenin 'Zaferin adı Türkiye' temasıyla ilk seferine çıkacağının altını çizerek, 'Bu destanı yaşatmak ve o geceki ruhu yeniden hissettirmek için bu treni uğurladık' dedi.

Trenin, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya gibi hatlarda seferler düzenleyeceğini ifade eden Uraloğlu, bu süreçte milyonlarca vatandaşın tren üzerindeki mesajlarla o kahramanlık destanını yad edeceğini ekledi.

Türk Milletinin İkinci Kurtuluş Savaşı

Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz'u Türk milletinin ikinci Kurtuluş Savaşı olarak nitelendirerek, o gece yazılan kahramanlık destanını anlattı. 'Demir yollarının 168 yıllık köklü mirasıyla aziz vatanın her karışına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz' dedi.

Bu vesileyle, 15 Temmuz'un kahramanlarını ve vatan için can veren şehitleri andıklarını belirten Uraloğlu, 'Cenab-ı Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın' diyerek, 'Zaferin adı Türkiye!' ifadesiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin yolunun açık olmasını temenni etti.

Tören sırasında, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de konuşma yaparak bu önemli taze dönemi kutladılar.

Ankara Tren Garı'nda düzenlenen, Ankara-İstanbul arasında ilk seferine çıkan "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni Uğurlama Töreni yapıldı.

Ankara Tren Garı'nda düzenlenen, Ankara-İstanbul arasında ilk seferine çıkan "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni Uğurlama Töreni yapıldı.