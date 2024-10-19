Bakan Uraloğlu Malatya'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

Bakan Uraloğlu Malatya'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da 16 Ekim Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf Ziyareti

Kale ilçesinde iş yerlerini ziyaret eden Uraloğlu, esnafa ve çevredeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında bölgedeki sorun ve talepleri de dinleme fırsatı buldu.

Birlik Mesajı

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olan Kale ilçesinde esnafımızı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Deprem felaketi sonrası hem Kale'nin hem de Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için vatandaşlarımızla birlik içinde hareketimizi sürdüreceğiz. İnsanımızı, şehrimizi ve ülkemizi el ele kalkındıracağız," dedi.