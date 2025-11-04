Bakan Yaşar Güler Konya'da: 8'inci Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları'na Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya'da 8'inci Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları'na katıldı; 56'ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün yeni fabrika inşaatını inceledi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:57
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8’inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere Konya’ya gitti.

Bakan Güler, Konya’da konuşlu bulunan 56’ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün yeni fabrika inşaat alanını gezerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Heyet içinde Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ve ASFAT AŞ Genel Müdürü Mustafa İlbaş de yer aldı.

