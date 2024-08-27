Bakan Yerlikaya'dan 'Narkoçelik-35' Operasyonu Duyurusu

'Narkoçelik-35' Operasyonları Sonucunda 336 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen büyük çaplı 'Narkoçelik-35' operasyonlarında 336 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar, Türkiye'nin 49 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarları

Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonlarda toplamda 2 ton 428 kilogram uyuşturucu madde ve 888 bin 923 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonun Detayları

Sosyal medya üzerinden vatandaşları bilgilendiren Yerlikaya, bu operasyonların Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi önemli şehirleri de kapsadığını belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinesinde 832 ekip, toplam 2 bin 81 personel, 10 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeği operasyona katıldı.

Kararlılık Vurgusu

Güvenlik güçlerini bu başarılı operasyonlarından dolayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız," ifadelerini kullanarak kararlılığını ortaya koydu.