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Bakan Yerlikaya, Emniyet Şeridinin Önemini Vurgulayan Çocuğun Videosunu Paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet şeridinin önemini anlatan 4,5 yaşındaki Umut'u tebrik etti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:48
Bakan Yerlikaya, Emniyet Şeridinin Önemini Vurgulayan Çocuğun Videosunu Paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte emniyet şeridinin önemine dikkat çeken bir babanın ve oğlunun videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Videoda, 4,5 yaşındaki Umut, babasıyla birlikte emniyet şeridinin gerekliliği hakkında sohbet ediyor. Bu anlar, toplumda trafik güvenliği bilincini artırma amacıyla önemli bir mesaj taşıyor.

Yerlikaya, paylaşımında Umut’u tebrik ederek şöyle söyledi:

“Aferin sana Umut'çuğum. Emniyet şeridi, senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir. Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi Umut'larımızda.”

Bakan Yerlikaya, emniyet şeridini ihlal eden sürücüleri de uyarmayı ihmal etmedi. “Bu araçların sürücülerine cezai işlem uygulandı. Tüm sürücülerimize seslenmek istiyorum, lütfen trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir.” diyerek trafik güvenliğine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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