Bakan Yerlikaya: Hakkari'nin huzuru, Türkiye'nin huzurudur — Suçlarda belirgin düşüş ve operasyon sonuçları

Bakan Yerlikaya: Hakkari'nin huzuru, Türkiye'nin huzurudur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de öğretmenevinde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, şehirde sağlanan huzur ve güvenin yatırım ve üretim için elzem olduğunu vurguladı.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile Hakkari'ye gelen Bakan Yerlikaya katıldı. Ayrıca Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve MHP İl Başkanı Fatih Öztepe toplantıda yer aldı.

Hakkari'de suç rakamları ve aydınlatma oranları

Yerlikaya, huzurun idamesi noktasında gelinen noktayı ve mücadeledeki kararlılığı rakamlarla paylaştı. Buna göre; mal varlığına karşı işlenen suçlar bu kabine döneminde %47 azaldı — iki yıl önce 198 olan suç sayısı 105'e geriledi. Suçların aydınlatılma oranı ise %88,6'ya yükseldi ve bu oranın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi.

Örneklerle açıklayan Yerlikaya, evden hırsızlık vakalarının iki yıl önce 93 iken bugün 39'a düştüğünü; bu alanda olay sayısının %58 azaldığını söyledi. Evden hırsızlıktaki aydınlatma oranının ise %79,5'in üzerinde olduğu kaydedildi. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık vakaları da iki yıl önce 71'den 2024'te 42'ye geriledi; bu alanda %41 düşüş yaşandı ve aydınlatma oranı %93 olarak bildirildi.

Operasyonlar, örgüt ve uyuşturucu

Yerlikaya, bu kabine döneminde Hakkari'de yürütülen operasyonlarla 12 organize suç örgütünün çökertildiğini, 57 kişinin tutuklandığını ve 24 kişi hakkında adli kontrol kararları verildiğini aktardı. Uyuşturucu ile mücadelede ise 5 ton 278 kilo uyuşturucu ele geçirildi ve 128 şüpheli tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadele

Düzensiz göçle mücadelede bu kabine döneminde 118 operasyon gerçekleştirildi; 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı, 17'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca 893 düzensiz göçmen yakalanıp ülkelerine geri gönderildi.

"Biz, sokaklarımızın, mahallelerimizin, ilçe ve şehirlerimizin huzur ve güvenliği için varız. Huzur varsa her şey mümkündür. Yatırım da üretim de. Hakkari'nin huzuru, Türkiye'nin huzurudur."

Yerel temaslar

Toplantının ardından Bakan Yerlikaya, beraberindekilerle esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla çay içti, çocuklarla fotoğraf çektirdi ve hediye verdi. Daha sonra Hakkari Valiliğini ziyaret ederek Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

