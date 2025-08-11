Bakan Yerlikaya Sındırgı'da Deprem İncelemesi Yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sındırgı'daki Depremde Ziyaret Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören Alacaatlı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla görüşerek, devletin her zaman yanlarında olacağını vurguladı.

Devletin Gücü Yeterli

Bakan Yerlikaya, "Bugüne kadar hiçbir deprem anında, sıkıntıyla, endişeyle vatandaşımızı bırakmadık, bundan sonra da bırakacak değiliz. Devletimizin gücü, kuvveti buna yeter" dedi. Bu açıklama, depremzedelere güven verme konusunda oldukça önemli bir mesaj taşıdı.

Yaralılara Sağlık Hizmeti

Yerlikaya, depremin ardından 1100 arama kurtarma ekibinin hemen harekete geçtiğini açıkladı. 29 yaralı bulunduğunu ve bunlardan 19'unun taburcu olduğunu belirtti. Şu anda hastanede tedavi gören 10 yaralı bulunmakta ve hiçbiri ağır yaralı değil.

Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Bakan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları kapsamında 50 ekibin kurulduğunu ifade etti. Hasar tespitinin ardından kalıcı konut sürecinin başlatılacağı bilgisini verdi.

Devlet ve Millet Elbirliğiyle

2023 yılındaki büyük depreme atıfta bulunan Yerlikaya, "Asrın felaketinde 57 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Hızla 460 bin hak sahibine konut teslim edeceğiz" diyerek, devletlerin felaket anlarında nasıl dayanışma gösterdiğini anlattı.

Alternatif Destek İmkanları

Bakan Yerlikaya, "Konteyner, misafirhane gibi alternatif yerleşim imkanlarımız var" diyerek, vatandaşların destek taleplerine duyarlılık gösterileceğini ifade etti. "Ağır hasarlı evlerde kalmamalarını sağlayacağız" sözüyle, devletin her zaman yanında olacağını bir kez daha vurguladı.

Gölcük Mahallesi Ziyareti

Yerlikaya, gerek Alacaatlı Mahallesi'nde gerekse Gölcük Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, yürütülen çalışmaları anlattı ve taleplerini dinledi. Bu ziyaretler, devletin varlığını hissettirmek adına büyük bir önem taşıyor.

