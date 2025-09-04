Bakan Yılmaz Tunç'tan Ercan Kayhan için başsağlığı: İstanbul'daki bıçaklı saldırı soruşturuluyor

Bakan Yılmaz Tunç'tan Ercan Kayhan için başsağlığı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için taziye mesajı yayımladı. Tunç, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.

Tunç'un NSosyal paylaşımı

Tunç, NSosyal'deki hesabından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Mesajında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

Saldırganın gözaltına alındığı ve adli sürecin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü vurgulandı.