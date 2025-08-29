Bakanlık itirazı: 12 yaşındaki kıza cinsel istismar zanlıları adli kontrolle serbest

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kararın kaldırılması için harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2 kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık avukatlarının şüphelilerin "mağdurun yaşı 12'den büyük görünüyordu" yönündeki savunmasının dosya içeriğiyle örtüşmediğini ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendirdiği belirtildi. Bakanlık, şüphelilerin tutuklu yargılanması yönünde karar verilmesini talep etti.

Olayda, emniyetteki ifadelerinde 12 yaşını dolduran kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddialarını kabul eden şüpheliler, Cumhuriyet savcılığında ise iddiaları reddetti. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerin "nitelikli cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanmaları istendi.

Savcılığın tutuklama talebine rağmen, çıkarıldıkları mahkeme şüphelileri adli kontrolle serbest bıraktı. Mahkemenin bu kararına itiraz eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya mağdur kız çocuğu lehine müdahil olacak.

Habere konu olan 12 yaşındaki kız çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alınmıştı.