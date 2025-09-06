Bakırköy'de kafe çatısından düşen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Ataköy 2. Kısım Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta meydana geldi
Bakırköy'de bir kafenin çatısından su kanalına düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Olay, Ataköy 2. Kısım Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki tek katlı kafenin çatısına çıkan Burhan Temizay'ın henüz bilinmeyen nedenle kafe yanındaki su kanalına düşmesiyle yaşandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Temizay, kanala inen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Burhan Temizay, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayı gören vatandaşlardan Muhammed Yasin, camiye gittiği sırada su kanalında Temizay'ı gördüğünü belirtti. Yasin, kafedeki çalışanlara seslenip yardım istediğini ve onların da sağlık ekiplerini aradığını aktararak, "Durumu inşallah iyidir." dedi.
