DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.009,06 0,6%

Bakırköy'de kafe çatısından düşen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Bakırköy'de kafe çatısından su kanalına düşen Burhan Temizay, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:29
Bakırköy'de kafe çatısından düşen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Bakırköy'de kafe çatısından düşen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Ataköy 2. Kısım Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta meydana geldi

Bakırköy'de bir kafenin çatısından su kanalına düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ataköy 2. Kısım Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki tek katlı kafenin çatısına çıkan Burhan Temizay'ın henüz bilinmeyen nedenle kafe yanındaki su kanalına düşmesiyle yaşandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Temizay, kanala inen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Burhan Temizay, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören vatandaşlardan Muhammed Yasin, camiye gittiği sırada su kanalında Temizay'ı gördüğünü belirtti. Yasin, kafedeki çalışanlara seslenip yardım istediğini ve onların da sağlık ekiplerini aradığını aktararak, "Durumu inşallah iyidir." dedi.

Bakırköy'de bir kafenin çatısından su kanalına düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince...

Bakırköy'de bir kafenin çatısından su kanalına düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de bir kafenin çatısından su kanalına düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince...

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'de Disiplin Süreci: Üç İsim Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
2
Van Çatak'ta Kayalıkta Düşen Sürü Faciası: 334 Küçükbaş Telef Oldu
3
Anadolu Otoyolu Düzce'de 5 kaza: 2 ölü, 15 yaralı
4
Kazakistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları İşbirliğini Görüştü
5
Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi
6
Bodrum'da Güvercinlik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
7
Cevdet Yılmaz'tan "Filenin Sultanları" ve "12 Dev Adam"a Tebrik

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı