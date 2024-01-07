BAKMER yeni yerinde kadınların hizmetinde

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), faaliyetlerine yeni yerinde devam ediyor.

BAKMER yeni yerinde kadınların hizmetinde
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Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), Necip Fazıl Kısakürek Kültür Yaşam Parkı'ndaki yeni yerinde hizmetlerine devam ediyor. Merkezin faaliyetleri, Başakşehirli kadınlar arasında büyük ilgi görüyor. 

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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, BAKMER'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kadınlarla bir araya geldi. Başkan Kartoğlu, "Diyetisyen hizmetimizden sanat terapisine, kum tepsisi eğitimlerinden tasarım ve iyileştirme atölyelerimize kadar birçok konuda Başakşehirli kadınlarımızı alanında uzman isimlerden ders almaya davet ediyorum. Eğitimlere başvuru süreci çok pratik. Mobil uygulamamızı kullanarak Başakşehirli kadınlar istedikleri eğitime kolaylıkla başvuruda bulunabiliyor. Başakşehirli kadınlarımız her şeyin en iyisi ve en güzeline layık" şeklinde konuştu.

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