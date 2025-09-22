Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin Yeni Yerleşkesi Törenle Açıldı

Başkent Bakü'de düzenlenen törenle Bakü Türk Anadolu Lisesinin yeni yerleşkesi resmi olarak açıldı. Açılışa iki ülkenin eğitim ve siyaset dünyasından üst düzey isimler katıldı.

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycanlı milletvekilleri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitler saygı duruşuyla anıldı; ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Vurguları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin törende yaptığı konuşmada, eğitimin dostluk ve işbirliğini geliştirmede merkezi bir rol oynadığını vurguladı. Tekin, eğitimle dostluk bağlarını gelecek kuşaklara taşıyacak değerlerin oluşturulabileceğini belirterek, "Açılışını yaptığımız okul, kardeşlik iklimini gelecek kuşaklara aksettirecek önemli bir adımdır."

Tekin sosyal medya, yapay zeka uygulamaları ve gelişen iletişim ağının dostluk ilişkilerini kısmen etkilediğine dikkat çekti ve "Yapmamız gerek şey, sahip olduğumuz mirası gelecek kuşaklara aksettirmektir." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki derin bağlara değinen Tekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın kederi bizim kederimiz, sevinci bizim sevincimiz." sözleriyle başlayan dostluğun, bugün iki ülkenin liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından devam ettirildiğini ifade etti. Tekin ayrıca eğitimdeki dönüşümlerin yakalanmasının önemine işaret ederek, iki ülkenin eğitim kazanımlarının paylaşılmasının gereğine dikkat çekti.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in Açıklamaları

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki asırlık dostluğun gelecek nesillerce korunması ve geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Amrullayev, iki ülke arasındaki eğitim işbirliğinin örnek teşkil ettiğini vurguladı ve "Türkiye'de eğitim alan Azerbaycanlılar, ülkenin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Açılışını yaptığımız okul, ülkemizin eğitim hayatına katma değer sağlayacaktır. İstanbul'da da Azerbaycan okulu açacağız. İlk kez yurt dışında okul açmış olacağız. Bu da iki ülkenin eğitim sistemleri arasındaki dostluğu biraz daha pekiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik Detayları

Bakü Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan etkinlikte okul hakkında bilgi verdi. Törende ayrıca Birol Akgün, Kürşad Zorlu, Zühal Topcu ve Şamil Ayrım konuşma yaptı.

Törenin sonunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev okul bahçesine fidan dikti ve yeni yerleşkeyi gezdi.

Azerbaycan'da Bakü Türk Anadolu Lisesinin yeni yerleşkesi törenle açıldı. Başkent Bakü'deki açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (önde sol 2), Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev (önde sağ 2), Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.