Balıkesir'de Ayçiçeği Yağlı Tanker Devrildi: 7 Araç Hasar Gördü

Balıkesir Karesi'de Değirmenboğazı'nda ayçiçeği yağı yüklü tanker devrildi; 7 park halindeki araç hasar gördü, sızıntı ve yaralanma olmadı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 15:51
Değirmenboğazı mevkiinde kaza—can kaybı yok, sızıntı tespit edilmedi

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, Değirmenboğazı piknik alanı mevkisinde bir ayçiçeği yağı yüklü tanker devrildi ve park halindeki birden fazla araca zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 63 AIM 790 plakalı tanker, Balıkesir-Bursa kara yolunda kontrolden çıkarak park halindeki 7 araçın üzerine devrildi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada tanker sürücüsü ile aynı araçtaki diğer kişi yara almadan dışarı çıktı.

Yapılan incelemede, tankerden herhangi bir sızıntı olmadığı belirlendi. Güvenlik ve çevresel risk değerlendirmesinin ardından tanker, vinç yardımıyla kaldırıldı ve yoldaki araç trafiği normale döndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde devrilen ayçiçeği yağı yüklü tanker, park halindeki 7 araçta hasara neden oldu.

