Balıkesir'de Düzensiz Göçmen ve Kaçakçılar Yakalandı

Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılığına Geçit Yok

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen taşıyan 3 göçmen kaçakçısı ile bir Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Planlı Operasyon Sonucu Yakalandılar

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptığı planlı istihbari çalışmalar sonucunda, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde iki panelvan aracı takibe aldı.

Yapılan operasyon neticesinde, 3 göçmen kaçakçısı başarıyla yakalandı. Operasyon sırasında araçlarda bulunan şişme bot ve pompa gibi malzemelere de el konuldu. Kaçakçılar gözaltına alınırken, Suriye uyruklu düzensiz göçmen ise Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezine gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.