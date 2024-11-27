DOLAR
34,63 0,01%
EURO
36,59 -0,62%
ALTIN
2.938,65 -0,28%
BITCOIN
3.326.504,19 -4,98%

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen ve Kaçakçılar Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1 düzensiz göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı, operasyon detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 22:08
Balıkesir'de Düzensiz Göçmen ve Kaçakçılar Yakalandı

Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılığına Geçit Yok

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen taşıyan 3 göçmen kaçakçısı ile bir Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Planlı Operasyon Sonucu Yakalandılar

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptığı planlı istihbari çalışmalar sonucunda, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde iki panelvan aracı takibe aldı.

Yapılan operasyon neticesinde, 3 göçmen kaçakçısı başarıyla yakalandı. Operasyon sırasında araçlarda bulunan şişme bot ve pompa gibi malzemelere de el konuldu. Kaçakçılar gözaltına alınırken, Suriye uyruklu düzensiz göçmen ise Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezine gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD, İsrail'e 680 Milyon Dolarlık Silah Satışına Onay Veriyor
2
Kazakistan ve Rusya Arasındaki Stratejik İşbirliği Derinleşiyor
3
Prof. Dr. Yusuf Balcı, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'ne Yeniden Seçildi
4
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 Bütçesi Gündemde: Vekillerden Önemli Değerlendirmeler!
5
Üçlü Danışma Kurulu 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' İçin Toplandı
6
Balıkesir'de Düzensiz Göçmen ve Kaçakçılar Yakalandı
7
TBMM'de Köy Kanunu Değişikliği Teklifi İlk Maddesi Kabul Edildi

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı