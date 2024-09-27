Balıkesir'de F-16 Pilotları için Mezuniyet Töreni

Balıkesir'de F-16 Pilot Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Teşekkür

Törende Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, başarılı bulunan dönem birincisi pilota mezuniyet belgesini takdim etti. Bu önem arz eden etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Komutanın Vefat Dolu Konuşması

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cenk Al, mezun olan pilotları kutlayarak, "Savaşan şahinler" diyerek onlara hitap etti. Al, mezun olan pilotların bu ülkenin en büyük savunucuları olduğunu belirtti. "Bugün büyük sorumluluklar üstleniyorsunuz" ifadesini kullanan Al, "Gökyüzünde Türk pilotu olarak parlayacaksınız." dedi.

Dönem Birincisi: Üsteğmen Geyik

Dönem birincisi kadın Pilot Üsteğmen Geyik, mezuniyetin kendileri için özel bir gün olduğunu ve yıllardır bu anı beklediklerini ifade etti. Eğitimlerinin sonunda sahip oldukları pilotluk unvanıyla ilgili hissettiği gururu şu şekilde dile getirdi:

"Yüksek düzeyde fedakarlık isteyen eğitimimizi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz." Geyik, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün göklerin korunmasının önemini vurgulayan sözlerinden alıntılar yaparak, aldıkları eğitimin manevi değerine dikkat çekti.

Belgelerin Dağıtımı ve Hatıra Fotoğrafı

Törende Üsteğmen Geyik mezuniyet kütüğüne jet arması çaktı ve mezuniyet belgesini Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'ndan aldı. Ardından, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya ile diğer komutanlar, mezun olan pilotlara belgelerini takdim etti. Törende, hatıra fotoğrafı çekimlerinin ardından program sona erdi.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.