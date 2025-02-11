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Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasındaki Patlama İddianamesi Hazırlandı

Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikası patlamasında 4 kişi için 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 22:41
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasındaki Patlama İddianamesi Hazırlandı

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Fatal Patlama

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame mahkemeye sunuldu. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosyada, patlamanın ardından yapılan soruşturma neticesinde 4 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Güvenlik Kamerası İncelemeleri ve Patlama Sebepleri

İddianamede, patlamanın olduğu gün iş yerinin güvenlik kameralarının incelendiği, patlama anına ait herhangi bir kaydın bulunmadığı, bunun sebeplerinin patlama etkisiyle kamera sistemlerinin zarar görmesi olabileceği ifade edildi. Jandarmanın araştırmalarına göre, patlamanın dış etkenlerden kaynaklanmadığı belirtilirken, kimyasal analizlerde "PETN, sülfat, sodyum ve klorit iyonları" dışında herhangi bir patlayıcı artığına rastlanmadığı kaydedildi.

Tanıkların ve Bilirkişilerin İfadeleri

Yaralı işçilerin ifadeleri, olay günü her şeyin normal gittiğini ve bir anda moloz yığınlarının arasında kaldıklarını ortaya koydu. Patlamadan bir süre önce ebat kontrol makinesinin arızalı sigortası değiştirildiği, bunun dışında operasyonel bir sorun yaşanmadığı bilgisi verildi. Bunun yanı sıra, patlamadan önce kimya mühendisi Özlem Özçakırın, kapsül stokunun fazla olduğunu belirtip başka bir yere taşıma talebinde bulunduğu iddiasının da iddianamede yer aldığı görüldü.

Patlama Raporu ve Hastalıkların Belirlenmesi

Olayın ardından oluşturulan 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, kimyasal maddelerin aniden alev alması sonucunda patlamanın meydana geldiği belirtiliyor. Özellikle, kapsül paketleme kısmında istiflenmiş patlayıcı maddelerin patlamanın etkisini artırdığıda vurgulandı. İş yerindeki organizasyon yapısının incelendiği raporda, yönetim kadrosunun bu durumu önlemekteki eksikliklerinden dolayı asli ve tali kusurlu oldukları ifade edildi.

Suçlamalar ve Yürütülen Soruşturma

İddianamede, üretim alanında depolanan kimyasal maddelerin kurallara aykırı şekilde istiflendiği ve bu nedenle patlamanın engellenemediği belirtildi. Olay sonrası Cem Y, Serkan B ve Hulusi Yağız A tutuklandı, Murad B ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında yaşanan bu trajik olay, iş güvenliği mücadelesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Üretim alanındaki özensizlik ve denetim eksiklikleri, bir felakete dönüşmeden gereken önlemlerin alınması gerektiğini hatırlatıyor.

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