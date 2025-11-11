Balıkesir İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Eğitimlerini Güçlendiriyor

Balıkesir Büyükşehir İtfaiye, Gömeç Dalış Köyü'nde yürütülen yaklaşık 3 aylık su altı ve su üstü arama kurtarma eğitimleriyle personel yetkinliğini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:54
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından aday memur personele, meydana gelebilecek olumsuz durumlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla su altı ve su üstü arama kurtarma botlarına yönelik eğitimler veriliyor.

Eğitim Detayları

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki memurlar ile aday memurlar, Gömeç Dalış Köyü Eğitim Tesisi’nde iki grup halinde gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle suda boğulma vakalarına anında müdahale edebilme kabiliyetlerini geliştiriyor. Yaklaşık 3 ay süren eğitimlerde ekip, hem karada hem su altında hem de su üstünde meydana gelebilecek olaylara yönelik pratik becerilerini artırıyor.

Katılımcı Görüşleri

Ahmet Burak Öztürk: "Bursa’dan Balıkesir İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın açtığı eğitimler için geldim. Eğitimler olumlu sonuçlandı. Yaklaşık 3 ay boyunca eğitimlerimiz oldu. Bugün Gömeç Dalış Köyü’nde su altı ve su üstü arama kurtarma bot eğitimleri aldık. Sadece karada değil, suda da arama kurtarma yapabilmek için bu eğitimleri alıyoruz. Arama kurtarmada bu eğitimler daha çok işimize yarıyor"

Müjdat İnan: "Balıkesir Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği’nde çalışıyorum. Büyükşehir’in bize sağladığı imkânlar doğrultusunda gerek araç gereç, gerekse malzeme ve arama kurtarma konularında gerekli eğitimlerimizi almış bulunmaktayız. Bu konuda eğitmen hocalarımıza teşekkür ediyoruz"

Serkan Özçelik: "60 iş günü süren bir eğitimden geçtik. Genel itfaiye eğitimleri aldık. İlk yardım, arama kurtarma, her türlü canlıya müdahale gibi konularda eğitimler gördük. Sahil Güvenlik Komutanlığı’yla beraber organize şekilde sınırlarımızda gerçekleşebilecek olaylara müdahale edebilmek için hazırlandık"

Hazırlık ve İş Birliği

Eğitimler, personelin sahadaki müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli hazırlıkların parçası olarak yürütülüyor. Eğitim programı, hem teorik bilgiler hem de yoğun uygulamalı tatbikatlarla destekleniyor.

