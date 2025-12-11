DOLAR
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem — Güvenlik Kamerası Kaydı

Balıkesir Sındırgı'da saat 10.06'da kaydedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde hissedildi; güvenlik kamerası sarsıntıyı kaydetti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:37
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 10.06'da Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Olay, vatandaşlarda büyük bir paniğe neden olmazken; İzmir, Manisa, Bursa ve yakın ilçelerde de hissedildi.

Güvenlik kamerası kayıtları sarsıntıyı gözler önüne serdi

Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde bir evdeki televizyon ünitesinin şiddetle sallandığı, raf üzerindeki süs objelerinin yere düşerek kırıldığı anlar net şekilde görüldü. Görüntüler, sarsıntının etkisini açıkça ortaya koydu.

Balıkesir’de deprem anı kamerada

Balıkesir’de deprem anı kamerada

