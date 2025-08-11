DOLAR
Balıkesir Sındırgı'daki 6,1 Büyüklüğündeki Depremin Etkileri Dronla Görüntülendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan yıkım dronla kaydedildi.

Balıkesir Sındırgı'daki Yıkım Dramatik Görüntülerle Belgelendi

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkım, dron görüntüleri ile gözler önüne serildi. 20 Ekim 2023 tarihinde saat 19.53’te meydana gelen depremin ardından, ilçe merkezinde ciddi hasar oluştu.

Yıkılan Binalar ve Enkaz Çalışmaları

Deprem sonucunda 3 katlı bir bina ve zemin katında yer alan iş yerinde yıkım gerçekleşti. AA ekibi, durumu dronla kaydederek yıkımın boyutunu belgelerle ortaya koydu. Şu anda ekipler, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları için bölgededir.

İhtiyaçlar Karşılanıyor

Depremden etkilenen ilçedeki vatandaşların ihtiyaçları da karşılanmaya devam ediyor. Sındırgı'da yerel yönetim ve ilgili kuruluşlar, zarar görenlerin yanındadır.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Camikebir Mahallesi'ndeki yıkılan bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

