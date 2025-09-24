Bangkok'ta Yol Çökmesi: 50 Metrelik Dev Çukur Hastane Önünde Oluştu

Bangkok'ta yol çökmesi: Dev çukur hastane önünde oluştu

Olayın Detayları

Bangkok Post gazetesinin bildirdiğine göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir devlet hastanesinin önünde yol çöktü. Çöküntü sonucu oluşan çukurun derinliği 50 metre, genişliği ise 30 metreye ulaştı.

Olayda iki elektrik direği ve bir polis aracı çukura düştü. Çukurun bulunduğu bölgeye giden yollar, güvenlik tedbirleri kapsamında trafik kapatıldı.

Hastane ve Tahliye

Hastanede ayakta hasta kabul işlemleri askıya alınırken, yaklaşık 3 bin 500 yatılı hasta tahliye edildi. Yetkililer, olayda yaralıların olmadığı bilgisini verdi.

Çöküntünün nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Haberin kaynağı olarak Bangkok Post gösterildi.

