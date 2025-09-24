Bangkok'ta Yol Çökmesi: 50 Metrelik Dev Çukur Hastane Önünde Oluştu

Bangkok'ta bir devlet hastanesi önünde meydana gelen yol çökmesi 50 m derinlik ve 30 m genişlikte çukur oluşturdu; 3 bin 500 hasta tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:43
Olayın Detayları

Bangkok Post gazetesinin bildirdiğine göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir devlet hastanesinin önünde yol çöktü. Çöküntü sonucu oluşan çukurun derinliği 50 metre, genişliği ise 30 metreye ulaştı.

Olayda iki elektrik direği ve bir polis aracı çukura düştü. Çukurun bulunduğu bölgeye giden yollar, güvenlik tedbirleri kapsamında trafik kapatıldı.

Hastane ve Tahliye

Hastanede ayakta hasta kabul işlemleri askıya alınırken, yaklaşık 3 bin 500 yatılı hasta tahliye edildi. Yetkililer, olayda yaralıların olmadığı bilgisini verdi.

Çöküntünün nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Haberin kaynağı olarak Bangkok Post gösterildi.

